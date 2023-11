Lochner gewinnt Zweier-Auftakt vor Friedrich!

Johannes Lochner siegte auf der Olympia-Bahn der Winterspiele in Yanqing vor Francesco Friedrich. Der Zweierbob-Weltmeister siegte mit Anschieber Georg Fleischhauer 0,62 Sekunden vor Friedrich mit Alexander Schüller. Rang 3 ging an die Schweizer Michael Voigt/Michel Sandro. Für Lochner/Fleischhauer war es saisonübergreifend der siebente Zweierbob-Weltcup-Sieg in Serie, zudem gewann das Duo die WM im Februar in St. Moritz.