Wetterprognosen auf dem Smartphone und ihre Tücken

Meteorologen haben heute die präzisesten Messinstrumente und Prognose-Algorithmen in der Geschichte in ihren Händen: Gerade erst enthüllt der US-Internetriese Google eine Wetter-KI, die äußerst zuverlässig zehn Tage in die Zukunft blickt. Verlässt man sich auf Wetter-Apps am Smartphone, kommen daran aber oft Zweifel auf. Mal treten Prognosen nicht ein oder weichen je nach Anwendung voneinander ab. Warum das so ist und wer die momentan beste Wetter-App hat? Krone+ hat nachgeforscht.