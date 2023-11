Pitztaler Touristiker jubeln über neuen Rekord

Von einem „Nach-Corona-Jammer“ sind die Pitztaler Touristiker so weit entfernt, wie der Steinbock vom Meeresgrund. Rechtzeitig vor der neuen Wintersaison ist man in Feierlaune. Mit 1,07 Millionen Nächtigungen ist das Tourismusjahr 2022/23 (Winter- und Sommersaison) das erfolgreichste seit 15 Jahren. Nach einer starken Wintersaison mit einem Plus von 2,71% an Ankünften und +1,21% an Nächtigungen gegenüber der letzten Vor-Corona-Saison schloss das Pitztal auch den Sommer mit einem Plus von 2,36% an Ankünften und +1,61% an Nächtigungen gegenüber dem bisherigen Rekordsommer 2022 ab.