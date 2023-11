Pumperlgsund! Aber Rehrl hat vorm Start Bauchweh

„Endlich ist der Winter da“, freut sich Franz-Josef Rehrl auf den Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer am 24. November. „Ich bin fit und war in der Vorbereitung nie krank. Da kann ich auf Holz klopfen.“ Zwei Umstände bereiten dem Ramsauer dennoch Bauchweh: Ein neues Wettkampfformat und die Zitterpartie in der Wachshütte.