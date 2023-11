„Großer Wurf“ für Busverkehr im Tennengau

Stundentakt zwischen Salzburg und Zell am See

Für den Pinzgau gibt es ebenfalls Verbesserungen. Die Linie 260 zwischen Salzburg und Zell am See durch das Saalachtal bekommt einen Stundentakt und wird am Abend verstärkt. Die Linie 620 zwischen Saalfelden und Dienten bekommt ebenfalls einen Stundentakt. „Insgesamt werden die Verbesserungen elf Millionen Euro kosten“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Er kündigte auch an, dass mit dem Fahrplanwechsel 2024 das Angebot im Gasteinertal verbessert werden soll.