Brisante neue Details zu Klebeaktion auf der A13

Aktivistin erlitt Kollaps und brauchte Notarzt

Er selbst sei mit seiner Familie im Auto 500 Meter von den Klimaklebern entfernt gewesen. Sechs Polizeistreifen seien dann in Folge angerückt. „Soweit ich das mitbekommen habe, war ein großer Teil der Angeklebten deutscher Herkunft, zumindest von der Sprache her. Eine dieser Pick-Touristinnen hat dann sogar, möglicherweise vor lauter Stress, einen Kollaps bekommen. Somit musste ein Notarztteam anrücken, um der Dame am Asphalt zu helfen“, schildert der Augenzeuge.