Klimademo in Tirol: Frau bekam Kleber in die Augen

In einer fast schon lebensmüden Aktion haben am Samstag Klima-Aktivisten die Brennerautobahn in Tirol in Fahrtrichtung Italien durch eine Sitzblokade für längere Zeit lahmgelegt. Eine Demonstrantin verletzte sich dabei mit Sekundenkleber an den Augen, als ein Verkehrsteilnehmer versucht hat, sie von der Straße zu zerren.