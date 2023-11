Klima-Kleber blockierten erneut Brennerautobahn

„Für mich ist der friedliche zivile Widerstand ein mehr als legitimes Mittel, um Druck auf die Regierung aufzubauen. Schon jetzt sterben Menschen auf der Welt, weil unsere Regierung zu bequem ist, Babymaßnahmen wie ein Vernichtsungsverbot von Neuware einzuführen“, betont die Wirtschaftsinformatikerin und kündigt am 20. November einen großen Protest in Wien an.