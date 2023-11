Ammoniak-Motor lässt in der Energiefrage hoffen

Allerdings: Auch Ammoniak muss mit einem durchaus aufwendigen Verfahren erst hergestellt werden. „Wir müssen diese Energie in Regionen erzeugen, in denen es Energieüberschüsse gibt“, sagte Wimmer. Und sprach dabei Kooperationen mit sonnenreichen Gegenden wie etwa Nordafrika an. Weil Ammoniak bei Normaltemperaturen flüssig sei, könne auch der Transport (mit Schiffen) und die Lagerung relativ leicht bewerkstelligt werden.