Rauchgasvergiftung: Frau starb bei Wohnungsbrand

Zu einem traurigen Einsatz musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen in Eibiswald (Steiermark) ausrücken. Eine 70-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie hatte sich bei einem Wohnungsbrand eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.