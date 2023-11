„Modern Warfare 3“ ist bisher schlechtestes „CoD“

Schlechtestes „Call of Duty“ der letzten 20 Jahre

Damit ist es in der das mit Abstand am schlechtesten bewertete „Call of Duty“-Teil in der 20-jährigen Seriengeschichte - ein Titel, den bisher das vor zwei Jahren erschienene „Call of Duty: Vanguard“ mit immerhin noch 73 von 100 möglichen Punkten innehatte.