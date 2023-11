Frauen-Champions-League bricht Zuschauerrekorde

Die Champions League der Frauen hat in der vergangenen Saison nach Angaben von UEFA-Spitzenfunktionärin Nadine Keßler in 20 Ländern Zuschauerrekorde gebrochen. Dies entspräche dem Ziel, „einen Wettbewerb aufzubauen, der der Entwicklung des Frauenfußballs in ganz Europa dient“, sagte die deutsche Ex-Nationalspielerin der dpa. Mit mehr als 700.000 Zuschauer insgesamt und mehr als 11.000 Fans im Schnitt sei die Champions League der meistbesuchte Frauen-Clubwettbewerb weltweit.