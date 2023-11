„Rübenernte liefert bessere Erträge als erwartet“

Während die sogenannte Kampagne in Österreichs größter Zuckerfabrik in Tulln bereits seit Wochen angelaufen ist, läuft im Mostviertel – wo Freudenschuß daheim ist – die Ernte derzeit auf Hochtouren. 120 Tonnen Zuckerrüben wird er mit seiner „Verlademaus“ vom Acker in Bergland, Bezirk Melk, auf Lkw verladen. Mit diesen geht es dann ab nach Tulln. Für Verkehrsteilnehmer ist also auf den Routen dazwischen wieder Vorsicht geboten.