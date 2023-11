Drei Verletzte nach Kollision in Salzburg-Stadt

Der 48-jährige Lenker des anderen Autos, ein Mann aus der Stadt Salzburg, gab ebenso wie der 23-jährige Unfallbeteiligte an, bei grünem Licht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Bei dem Flachgauer wurden 0,56 Promille gemessen. Seine beiden Mitfahrer und er wurden leicht verletzt, nahmen jedoch nur medizinische Erstversorgung durch das Rote Kreuz in Anspruch. Sie wollten sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben.