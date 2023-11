Alkolenker mäht Unfallopfer und Helferin nieder

Alko-Lenker erfasste die beiden ungebremst

All das übersah ein 25-Jähriger Pkw-Lenker, der kurze Zeit später zur Unfallstelle kam. Ungebremst erfasste er den Verunfallten und die Ersthelferin. Der 50-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, die 62-Jährige wurde vorerst in das LKH Judenburg und vor dort mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert.