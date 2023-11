Rabiater Trunkenbold stahl Kellnerin Hunderte Euro

Da hat einer wohl eindeutig zu tief ins Glas geschaut! In einem Innsbrucker Lokal trank sich ein Einheimischer (30) in der Nacht auf Samstag offenbar Mut an und stahl dann mehrere Hundert Euro aus einer Kellnergeldtasche. Einer Angestellten warf er dann auch noch eine Glasflasche nach. Die Polizei konnte den Mann schnappen.