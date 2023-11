Culk: Düstere Lieder zur Ohnmacht des Alltags

Entsteht diese Ohnmacht auch daraus, dass sich ältere Generationen gerne gegen Veränderungen stellen? Verliert man irgendwann den Kampfgeist?

Löw: Durchaus, ja. Es ist immer ein Auf und Ab. Wir haben das Gefühl, dass wir einfach was machen müssen, aber im nächsten Moment ist der Berg an Problemen so groß, dass man nicht mehr weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Von der Generation, über die wir reden, wird verlangt, dass sie sich um ihre eigene Zukunft kümmern soll. Viele Leute kommen mit ihren Erfahrungen aus den 70er-Jahren und was sie nicht alles machten - während wir alle so brav und angepasst wären. Gibt es dann aber Klimaaktionen, reden die Leute von Gewaltextremismus. Diese Reibungspunkte sprechen wir gerne in der Musik an.