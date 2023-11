Ein Polizist ist schnellster Mann am Red Bull Ring

Strizzis und Ganoven aufgepasst! Wer von euch meint, vor Markus Hartinger davonlaufen zu können, der zieht mit Sicherheit den Kürzeren. Denn er gehört zu den schnellsten Polizisten Österreichs! Schon viele Male hat der 35-jährige Steirer, der im Halbmarathon antritt, aufgezeigt - alleine in diesem Jahr kann er seine ohnehin schon lange Erfolgsliste mit Siegen beim Vienna City Marathon, dem 10k-Lauf in Salzburg oder erst kürzlich in Graz ergänzen.