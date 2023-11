Besser als „Bridgerton“ und spannend wie Bond

Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon einmal darüber fantasiert, James Bond auf einer seiner zahlreichen Missionen zu begleiten, um die Welt zu retten. Was uns bislang daran gehindert hat? Zu gefährlich, zu weit weg, zu anstrengend - und definitiv zu fiktiv. Alles valide Punkte, aber was wäre, wenn man zwar an seine Grenzen gehen müsste, aber zumindest nicht von bewaffneten Schurken in Beschlag genommen wird? Wenn die actionreichen Reisen bezahlt werden und man am Ende sogar jede Menge Preisgeld winken? Würde man sich dann auf geheime Mission begeben?