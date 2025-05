„Nonnas“: Mamas, Omas, Essen und ganz viel Liebe

Vor allem jenes Rezept des besagten Sonntagsbratens bereitet ihm Kopfzerbrechen, weil er es einfach nicht hinbekommt. Und weil Joe diese Liebe, die durch den Magen geht, am Leben erhalten will, beschließt er ein Restaurant zu eröffnen. Ahnung von der Gastronomie hat der bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben in New York arbeitende Hobbykoch aber keine, dafür eine Vision. Er will in dem Restaurant jene Menschen kochen lassen, die es in die Wiege gelegt bekommen haben – italienische Großmütter.