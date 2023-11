Chikungunya: Weltweit erster Impfstoff zugelassen

Bisher noch keine Übertragung in Österreich

Alle bisher in Österreich betroffenen Personen haben sich auf einer Reise angesteckt, eine Übertragung im Inland wurde noch nie gemeldet. Weltweit gab es in den vergangenen Jahren geschätzt rund fünf Millionen Chikungunya-Erkrankungen in rund hundert Staaten der Erde.