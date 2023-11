„The Rock“: Man wollte ihn zum Präsidenten machen

„The Rock“ for President: Schon seit Längerem wird Hollywood-Schwergewicht Dwayne „The Rock“ Johnson (51) als Präsidentschaftskandidat in den USA ins Spiel gebracht. Dass diese Möglichkeit gar nicht so unrealistisch ist, wie einige denken, hat der Star nun selbst in einem Gespräch mit dem ehemaligen „Daily Show“-Gastgeber Trevor Noah (39) enthüllt!