Handel demonstriert nächste Woche für mehr Gehalt

Deswegen trägt die GPA ihren Protest und ihre Forderungen in den öffentlichen Raum. Sie will damit Druck auf die Handels-Arbeitgeber ausüben. „Es ist für uns enttäuschend, dass noch immer kein Angebot am Tisch liegt. Unsere Forderungen sind seit langem bekannt. Die 38.000 betroffenen Salzburger Beschäftigten haben dafür kein Verständnis“, so Huber. Die GPA ist die mitgliederstärkste Gewerkschaft in Österreich und vertritt Arbeitnehmer aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, darunter Angestellte in Handel, Industrie, Forschung und Sozialbereich.