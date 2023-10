GPA kündigt in Salzburg Betriebsversammlungen an

Inflationsanpassung reiche nicht aus

Für die österreichweit 130.000 Beschäftigten fordern die Gewerkschafter 15 Prozent mehr Gehalt und eine zusätzliche Urlaubswoche. GPA Salzburg-Geschäftsführer Michael Huber begründet die Forderung so: „Ein reines Anpassen der Gehälter an die Inflation bringt den Beschäftigten nichts zusätzlich. 70 Prozent arbeiten bei uns in Teilzeit. Sie kämpfen darum, ihre Miete, den Wocheneinkauf und die Heizkosten zu bezahlen.“