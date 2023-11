Fälschung in heimischen Apotheken ausgeschlossen

Gefährliches Produkt kam über Türkei und Großbritannien

In der gemeinsamen Aussendung am Donnerstag wurde betont, dass eine Medikamentenfälschung innerhalb des offiziellen Vertriebsweges Industrie - Arzneimittelvollgroßhandel - Apotheken ausgeschlossen werden kann. „Ein gefälschtes Arzneimittel wäre bei uns nie zum Patienten gelangt“, so der einhellige Tenor. Tatsächlich war besagtes Produkt über die Türkei und Großbritannien außerhalb des Sicherheitsnetzes direkt von einem Arzt an eine österreichische Patientin abgegeben worden, wurde betont.