Steiermark legt Frühstart in die Skisaison hin

Just in Zeiten der omnipräsenten Auswirkungen des Klimawandels legt die Skisaison in der Steiermark heuer einen Frühstart hin. Schon ab dem morgigen Freitag geht’s mit den Brettern, die ja noch immer für viele die Welt bedeuten, auf der Reiteralm auf die Piste. „Frau Holle hat uns am vergangenen Wochenende sehr geholfen – wir haben am Berg oben bis zu 70 Zentimeter Neuschnee bekommen“, lächelt Geschäftsführer Daniel Berchthaller, frischgebackener Präsident des Skiverbunds Amadé.