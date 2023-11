Bombendrohungen in Wien++Amok-Alarm in Hamburg

Zwei Menschen sollen in einem Klassenraum in einer Hamburger Schule im Stadtteil Blankenese eine Schusswaffe gezeigt und eine Lehrerin bedroht haben. Im Anschluss hätten die beiden Unbekannten den Klassenraum verlassen und sind geflüchtet. Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Es sollen etwa 1000 Kinder und Jugendliche in dem Gebäude gewesen sein. Sie wurden in eine Kaserne der Bundeswehr gebracht. Eltern konnten ihre Kinder in der Kaserne abholen.