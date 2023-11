Katze nach monatelanger Irrfahrt wieder zuhause

Im Müllwagen mitgefahren?

Die Tierrettung konnte den Vierbeiner schließlich einfangen. Beim Auslesen des Chips führte die Spur zunächst ins Ausland, die Katze war nämlich in Ungarn registriert worden. Doch so weit war sie dann doch nicht „gereist“. Ihr Besitzer war in der Zwischenzeit nämlich mit ihr nach St. Pölten übersiedelt, wo „Nokedli“ (ungarisch für Nockerl) möglicherweise mit einem Müllwagen bis ins rund 35 Kilometer entfernte Krems mitgefahren sein könnte. Der Besitzer konnte sein Glück kaum fassen, als er erfuhr, dass sein Liebling noch lebt und sich aktuell im Tierheim von der Odyssee erholt. Von dort konnte der St. Pöltner die Katze wieder abholen. „Das Wiedersehen war sehr herzlich“, freut man sich danach im Tierheim.