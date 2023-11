Ex-Gemeindemitarbeiter: „Warum war ich so blöd?“

Der Akt zur Anklage umfasst mehrer als tausend Seiten, der Prozess am Salzburger Landesgericht war hingegen umso kürzer. Schon nach knapp einer Stunde fiel am Mittwoch das - nicht rechtskräftige - Urteil: Ein Ex-Mitarbeiter (41) der Stadtgemeinde Oberndorf fasste eine einjährige bedingte Haftstrafe aus - samt einer Geldstrafe von 3600 Euro! Der Mann prellte die Gemeinde und drei Hausgemeinschaften um knapp 220.000 Euro. „Ich weiß nicht, warum ich so blöd war“, gab der Angeklagte zu Protokoll. Mehr wollte er nicht zu den Vorwürfen sagen. Außer: „Ich kann nicht oft genug sagen, dass es mir leid tut.“