Haas-Teamchef Steiner: „Wir haben klare Beweise“

Vier Piloten über den Track-Limits

Nach Ansicht des US-amerikanischen Rennstalls, der die Onboard-Videos nun genau überprüft hat, geht es darum, dass die Piloten Sergio Pérez (Platz 4), Lance Stroll (7), Alex Albon (9) und Logan Sargeant (10) die Streckenbegrenzung überschritten haben und nicht bestraft worden waren. „Ich respektiere es voll und ganz, wenn sie die Bilder nicht gesehen haben, wie können sie das dann mit Sicherheit entscheiden? Aber jetzt haben wir klare Beweise dafür“, sagte der Südtiroler, der auch von der FIA erfahren hatte, dass das Videosystem in Kurve sechs auf dem Circuit of The Americas in Austin nicht klar genug sei, man dies im nächsten Jahr aber maximieren werde.