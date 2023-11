Ricciardo schimpft über „verfluchte Scheißregeln“

Ricciardo schien mit dem Regelwerk jedenfalls überhaupt nicht einverstanden zu sein, per Funk ließ der 34-Jährige seinem Ärger freien Lauf. Und auch nach dem Rennen gab‘s eine unmissverständliche Botschaft an die Rennleitung: „Ich war so wütend, weil sich meine Jungs die Finger wundgearbeitet haben, um den Wagen rechtzeitig zu reparieren. Aber hier sind die Regeln einfach nicht logisch. Es kann doch nicht sein, dass Oscar und ich in den Grand Prix zurückgehen und gleich mal eine Runde aufgebraten bekommen.“