Doskozil will Babler im Wahlkampf unterstützen

Vor fünf Jahren erstellten Doskozil und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ein Migrationspapier. Ob das noch Gültigkeit habe, wollte Interviewer Thomas Prantner wissen. „Ich gehe davon aus, dass das Papier jetzt noch Geltung hat. Ob das Papier am Parteitag ausgehebelt wird, kann ich nicht beantworten.“ Aber Doskozil bleibt dabei: Für ihn sind Asylverfahren an den Außengrenzen die einzige Lösung. Von legalen Fluchtrouten, so wie es Andreas Babler will, sagte er nichts.