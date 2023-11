Wir sind auf der Suche nach vielen Christkindln!

Tausende Wünsche wollen erfüllt werden

„Eine silberne Brillenkette“, schreibt die Pensionistin auf ihren Wunschzettel, der an das „liebe Christkind“ gerichtet ist. Ob in Obdachloseneinrichtungen, Alten- und Pflegeheimen, Lerncafés, Mutter-Kind-Häusern oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung - in den vergangenen Wochen wurden von Kindern und Erwachsenen in Caritas-Einrichtungen in ganz Österreich wieder Tausende Briefe geschrieben, gebastelt und gemalt.