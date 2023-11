Frau tötet Hund „Balu“mit Rattengift-Leckerli

Angeklagte spricht von finanziellen Problemen

Die Warum-Frage von Richterin Anna Sophia Geisselhofer beantwortet die verschuldete 25-Jährige mit einem Wort: „Kurzschlussreaktion“. Als Richterin und Staatsanwältin weiter nachhaken, will sich die Angeklagte mit finanziellen Problemen erklären: „Es war wegen der Schulden. Es ist mir alles zu viel geworden.“ Das verwundert die Richterin erneut: „Und dann geben‘S Geld für Gift aus?“ Der Verteidiger sprach auch davon, dass die Tat mit einem „Beziehungsdrama“ zusammen hänge. Genau das sieht der Ex aber nicht so, wie er im Zeugenstand erklärt: „Nein, eigentlich hatte es gut funktioniert.“ Beide hatten sich den Hund gewünscht. Nach der Trennung verblieb er bei der Frau – der Mann durfte ihn aber sehen. Am 2. September brachte er ihn zum Tierarzt: „Da hat es schon eine Vermutung für eine Vergiftung gegeben.“ Am 7. September rief die 25-Jährige dann bei ihm an und berichtete vom Tod des Hundes: „Als ich kam, lag er im Keller. Er war kalt, komplett nass und schon starr.“