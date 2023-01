Niemand sah, was mit Katze „Kitty“ geschah

Laut Anklage soll er am 3. September in seinem Garten „Kitty“ mit einem Stock geschlagen haben. „Es war nicht so“, verteidigt sich der 60-Jährige vor der Richterin. „Ich verjage die Katze öfter, weil sie immer die Fische holt.“ Aber: „Ich würde nie ein Tier schlagen.“ Er gibt jedoch zu, einen Bambusstock in der Hand gehabt zu haben. Mit dem habe er sie verjagt.