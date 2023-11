„Bei den Preisen trinke ich Punsch lieber daheim“

„Sieben Euro mit Häferleinsatz ist mein persönliches Maximum“

Aber auch den Wienern selbst stoßen die Preise sauer auf. „Sieben Euro mit Häferleinsatz ist mein persönliches Maximum. Alles andere ist gerade in diesen Zeiten nicht vertretbar. Da mache ich mir lieber einen Punsch daheim, der schmeckt besser und ist um ein Vielfaches günstiger“, meint Tanja Schnedlitz. Robert Keindel wiederum sieht das entspannter. Er geht nicht oft Punschen, aber wenn dann genießt er ein paar Häferl und achtet nicht auf den Preis. Radoslav Podhorsky findet 7,50 Euro für einen Punsch sogar billig. „Die Kosten der Standler mit Miete und Strom sind erheblich gestiegen, das Geschäft muss sich rentieren“, so der Gastronom. Am Christkindlmarkt schaue kaum jemand aufs Geld, meint der 48-Jährige.