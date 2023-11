Verirrt: Snowboarder stürzte in Gletscherspalte

Spaltensturz am Tiefenbachferner

Erst am Samstag war es in Sölden im Tiroler Ötztal zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein 46-jähriger niederländischer Snowboarder verließ die sichere Piste am Tiefenbachferner und stürzte in eine Spalte. Nach zirka vier bis fünf Metern konnte der Wintersportler das Abrutschen stoppen bzw. einen weiteren Absturz verhindern. Auch er wurde unverletzt geborgen.