Leipzig-Klartext nach Blamage: „Wir sind dumm“

Die überraschende 0:2-Pleite beim Tabellenletzten Mainz 05 am Samstag war für den deutschen Bundesligisten RB Leipzig die zweite Pflichtspielniederlage in Folge. Unter der Woche war man als Titelverteidiger im DFB-Pokal schon in der zweiten Runde (gegen Wolfsburg) ausgeschieden. Die Stimmung bei den Sachsen ist demensprechend getrübt. „Wir sind dumm“, redete Xaver Schlager Klartext.