Deutsche Bundesliga in Konferenz - ab 15.30 Uhr

Verfolger RB Leipzig gastiert indes in Mainz zum Österreicher-Duell. Marco Rose: „Mainz ist eine Mannschaft, die sicher dort unten nicht reingehört. Aber wo jetzt auch der Kopf eine gewisse Rolle spielt. Wahrscheinlich wollen sie sich morgen über ihre Leistung auch ein Stück weit bei Bo Svensson bedanken. Aber wir wollen gewinnen und alle Aufgaben, die uns erwarten, auch annehmen. Die Intensität, den Platz und das tolle Publikum. Wir müssen unser Spiel durchbringen und wollen in vielen Teilbereichen klarer und besser sein, als am Dienstag.“