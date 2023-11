Mehrheit der Russen will Ende des Ukraine-Krieges

Russen unterstützen die russischen Streitkräfte

Drei Viertel der Befragten gab an, dass sie das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine unterstützen. Bei den Befragten in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen führten dies 62 Prozent an, bei den Befragten über 55 Jahren waren es 82 Prozent.