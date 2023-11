Alko-Lenkerin (20) krachte in Pkw mit Familie

Dass man sich betrunken nicht hinters Steuer setzt, dürfte bei einer 20-jährigen Probeführerscheinbesitzerin in der Fahrschule nicht ganz angekommen sein. Sie war Freitagabend im alkoholisierten Zustand auf der B70 Richtung Graz unterwegs und geriet Höhe St. Johann ob Hohenburg mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn. In dem Moment kam ihr ein Fahrzeug, gelenkt von einer 44-jährigen Mutter, in dem auf noch ihr Gatte (47) und die beiden Kinder (12, 9 Jahre alt) saßen, entgegen. Ein Aufprall ließ sich nicht mehr verhindern, das Auto der Jüngeren wurde über eine Böschung geschleudert und kam auf einer Wiese zum Stehen.