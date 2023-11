Schottlands Premier: Schwiegereltern in Sicherheit

Die Eltern seiner Frau Nadia El-Nakla waren für einen Verwandtenbesuch nach Gaza gereist und dort nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und Israels folgenden Militäreinsatz steckengeblieben. Die vergangenen vier Wochen seien ein „Alptraum“ gewesen. Am Freitagmorgen hätten Yousafs Schwiegereltern das Gebiet am Grenzübergang Rafah verlassen können. Insgesamt sollten laut britischen Medien an diesem Tag 100 Britinnen und Briten ausreisen dürfen.



Hier sehen Sie das Posting des schottischen Premiers.