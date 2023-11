Einheimische stürzten bei Heimflug tödlich ab

Ein Kleinflugzeug war am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr in St. Andrä im Lungau mit einem lauten Knall vom Himmel gefallen und in einem Waldstück völlig zerstört am Dach zum Liegen gekommen - die „Krone“ berichtete. Alle vier Personen an Bord kamen bei dem tragischen Unglück ums Leben.