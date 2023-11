Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug im Lungau

Anfangs von Schwerverletzten die Rede, dann Tote

In unmittelbarer Nähe des Gasthof Passegger verschwand Donnerstag am Nachmittag ein kleines Motorflugzeug am Mitterberg im Wald. Kurz nach 15.20 Uhr alarmierten Augenzeugen die Einsatzkräfte. Von Seiten des Roten Kreuzes hieß es anfangs noch, dass lediglich zwei Personen schwer verletzt wurden. Spät am Abend bestätigte sich das wahre Ausmaß der Tragödie: Alle vier Personen an Bord des Privatflugzeugs, das in Zagreb gestartet war, kamen bei dem Absturz ums Leben.