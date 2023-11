Flugzeugabsturz: Erste Hinweise zu den Opfern

Trotz schlechter Wettervorhersage setzten sich vier Personen am Donnerstag um 14 Uhr in der kroatischen Hauptstadt Zagreb in einen Motorsegler Richtung Salzburg. Gegen 15.45 Uhr stürzte die Maschine dann am Passeggen - einem Bergrücken in der Gemeinde St. Andrä im Lungau - im unwegsamen Gelände in ein Waldstück.