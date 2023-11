Der Mythos des „Herzlfressers“ wird neu aufgerollt

Bürgermeister und Stammtisch-Runde

Dafür traf Zinner unter anderem Bürgermeister Christian Sander und eine Stammtisch-Runde. „Es ist spannend zu sehen, was die Leute vor Ort über den Herzlfresser denken. Was dazugedichtet wird, was wirklich stimmt.“ So rätseln die Kindberger etwa über das Aussehen und den Charme des Knechts: „Den muss er schon gehabt haben, sonst wären die Mädchen ja nicht mitgegangen.“