„Hörten Kinder weinen und feuerten durch die Tür“

In einem Verhör, das der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet veröffentlicht hat, erzählt ein Hamas-Terrorist, wie er mit Kollegen während des Anschlags am 7. Oktober in einem israelischen Kibbuz mordete. In einem scheinbar verlassenem Haus hörten sie Kinderweinen. „Wir schossen auf den Sicherheitsraum … bis wir keine Geräusche mehr hörten“, so Omar Sami Marzuk Abu Rusha.