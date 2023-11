Warum „Gaza Joe“ für die Hamas schauspielert

Nicht nur am Boden und in der Luft wird der moderne Krieg geführt, sondern auch in der digitalen Welt. Desinformationen, Propaganda, Fälschungen - der aktuelle Konflikt in Nahost spült eine unfassbare Welle an heiklen Inhalten in die sozialen Medien. Nachrichten verbreiten sich schneller als je zuvor, egal ob diese vertrauenswürdig oder gefälscht sind. Das berühmte Zitat „Das erste Opfer eines jeden Krieges ist die Wahrheit“ ist zutreffender denn je. Leider.