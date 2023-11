Wintereinbruch in Tirol: Schnee auch am Brenner

Steinschlag und Mure in Osttirol

Die angekündigten starken Regenfälle waren in Osttirol zu spüren. So wurde Donnerstagnacht etwa eine Steinmauer in der Nähe der Landesstraße in Prägraten so stark aufgeweicht, dass Steine auf die Fahrbahn stürzten. „Das war ein Bereich von rund 30 Metern. Es war zu gefährlich für die Autos. Deshalb haben wir den Bereich abgesperrt, mit Betonleitwänden gesichert und restliche Steine runtergelassen“, schildert Feuerwehrkommandant Fabian Mair. Die Straße ist mittlerweile wieder frei befahrbar. Am Freitag erfolgt noch ein Kontrollgang in diesem Bereich.