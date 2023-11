„Eloop“ leistet Pionierarbeit im E-Carsharing

Die Idee zu „Eloop“ stammt von Nico Prugger aus Koblach und Leroy Hofer aus Götzis. Die beiden haben in Wien studiert und sich eine WG am Gürtel geteilt. „Es gibt wohl keinen lauteren Ort in ganz Österreich“, berichten sie von der Lärmbelastung an der stark befahrenen Straße. Der Leidensdruck wurde sogar so groß, dass sie ihr „Problem“ mit in den Urlaub genommen haben. „Wir haben in Südafrika über Mobilität philosophiert und dort die Grundidee zu unserem grünen Carsharing entwickelt.“